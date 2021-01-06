أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني تُقدّمها بريطانيا دعمًا للشركات

قدّمت الحكومة البريطانية حزمة دعم مالي تبلغ ستة مليارات ومليوني دولار، لمختلف الشركات؛ في محاولة منها للتخفيف من وطأة الركود المتوقّع، مع الإعلان عن إجراءات عزل عام في بريطانيا، للمرة الثالثة.

ويتوقّع اقتصاديون ومحللون، أن يُعاني اقتصاد بريطانيا من حالة ركود جديدة، لينكمش في الربع الأول من 2021، بعدما عانى من هبوط قياسي للإنتاج، بلغ 25 %، في أول شهريْن من العزل في العام الماضي.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية البريطاني تخصيص مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 208 مليارات جنيه إسترليني كما تشتمل آلية ضخمة لحماية الوظائف.

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