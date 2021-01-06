وزير العمل يبحث مع سفير دولة بنغلاديش تشغيل اليد العاملة في ليبيا

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين مع سفير دولة بنغلاديش شيخ اسكندر تشغيل اليد العاملة في السوق الليبي.

ووفق بيان للوزارة، تناول الاجتماع الذي عقد على هامش انتهاء فترة عمله فى طرابلس، الاتفاق على استقبال وفد من وزارة العمل البنغلاديشية خلال شهر فبراير القادم لمناقشة أوضاع العمالة في سوق العمل الليبي من خلال اللجنة العليا لتنظيم العمالة الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن سفير بنغلادش أكد الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مع إهتمام الجانب الليبي بتشغيل العمالة الماهرة من دولة بنغلاديش.

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