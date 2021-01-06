الحكومة الليبية تُخصّص 3 ملايين دينار لهيئة الكهرباء

خصّصت الحكومة الليبية قيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين دينار للهيئة العامة للكهرباء، كميزانية طوارئ؛ لمواجهة كافة العراقيل التي ستُواجهها، خلال فترة الشتاء.

وبحسب القرار الصادر، فقد منحت الحكومة الليبية، وزارة المالية، الإذن لتسييل قيمة اجمالية قدرها ثلاثة ملايين دينار للهيئة العامة للكهرباء، وذلك لتوفير الاحتياجات المتمثّلة بـ”قطع الغيار والمعدات” اللازمة للتشغيل، إضافة إلى التغلّب على مشكلة ارتفاع الأحمال في منطقة الجفرة، كما ينصّ القرار على تخصيص مليون دينار لتوفير القطع اللازمة للصيانة والتشغيل، ومليوني دينار لمتطلبات صيانة المحطات وشبكات التوزيع.

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