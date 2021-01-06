“العبار ” يُقّدم نصائح للمستثمرين في 2021

قدّم المدير العام ومؤسس شركة “إعمار”، محمد العبّار، في منشور على صفحته بموقع “فيس بوك”، أفضل عشر نقاط؛ لتحقيق النجاح في هذا العام، الذي شهد ظروفًا استثنائية بحضور الجائحة، إضافة إلى طرحه لعدد من المشروعات، التي ينبغي الاستثمار بها في العام الجديد.

وبدأ “العبار” نصائحه، بأول نقطة، وهي التوّسع المستمرّ في العمل “عن بعد” ومؤتمرات الفيديو، إضافة إلى تطوير الأدوية التي تُحصّن المناعة ضد فيروس “كورونا”، كما أشار “العبار “إلى ضرورة الاستثمار في مجال التوصيل والشحن، والاهتمام بالرعاية الصحية “عن بعد”، والتعليم والتعلم الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت.

كما لفت “العبار” إلى ضرورة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، خصوصًا بعد ارتفاع استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزّز، النمو في التنقل الدقيق، بعد انتشار الجائحة، وأخيرًا شدّد على ضرورة الابتكار في القيادة الذاتية.

يُذكر أن “العبار” يترأس شركة “إعمار”، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في دبي.

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