المصرف الإسلامي يعلن استمراره في قبول طلبات الاعتمادات المستندية

قال المصرف الليبي الإسلامي اليوم الأربعاء، إنه مستمر في قبول طلبات الحصول على الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الجديد عبر كافة فروعه المتاحة.

وأوضح المصرف في بيان بأن فروعه باشرت مسبقاً في قبول طلبات التحصل على الاعتمادات المستندية الأحد الماضي وإرسالها مباشرة لمصرف ليبيا المركزي وقد تم قبول الأخير لها.

وأشار المصرف إلى أن المستندات المطلوبة تتمحور تشمل تعبئة النموذج الخاص بطلب فتح الإعتماد وفاتورة مبدئية معتمدة من الشركة المصدرة أو المصنعة، إضافة إلى وثيقة التأمين لصالح المصرف الإسلامي الليبي. مع وجود اقرار بموافقة نشر تفاصيل الاعتماد وبيانات السجل التجاري لصالح مصرف ليبيا المركزي.

ومن المستندات المطلوبة تغطية قيمة الاعتماد بالكامل في حساب الشركة وشهادة سداد ضريبي سارية المفعول وشهادة سداد كافة الرسوم الضمانية أصلية، إضافة إلى تعهد من مفوض الشركة بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية.

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