كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، أكدت أن الاقتصاد العالمي استقبل العام الجديد 2021 أفضل مما كان متوقعا في 2020، لكن “كورونا المستجد” يلقي بظلاله على التوقعات.

وقالت جوبيناث لمحطة “سي إن بي سي”: “ما هو صحيح الآن أننا نبدأ العام عند نقطة أقوى بعض الشيء مما توقعناه في 2020 وهو شيء جيد”.

وأضافت: “نشهد الآن سباقا بين الفيروس واللقاحات، وإلى أن نتجاوز هذا، أعتقد أن هذه فترة صعبة في الوقت الحالي”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ومن المتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي نهاية يناير الحالي.

وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي أن ينكمش الناتج العالمي 4.4% في 2020، قبل نمو 5.2% في 2021.

The post النقد الدولي.. الاقتصاد العالمي يستقبل 2021 أقوى من المتوقع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا