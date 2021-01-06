الجمارك تبحث تسهيل إجراءات تحصيل ضريبة النهر الصناعي

بحث مدير عام مصلحة الجمارك في طرابلس العميد سليمان سالم اليوم الأربعاء، مسؤولين في جهاز النهر الصناعي تسهيل إجراءات الضريبة المفروضة على بعض أنواع السلع لصالح الجهاز.

وأوضحت المصلحة في بيان، بأن الاجتماع الذي عقد في طرابلس تناول تسهيل إجراءات تحصيل ضريبة النهر الصناعي المفروضة على بعض السلع كالتبغ بجميع أنواعه وزيوت السيارات والشحوم.

وأشار البيان إلى أن المصلحة أكدت على أنها ستتخد عدد من الإجراءات بالخصوص من أجل تسهيل جباية الضريبة المفروضة على أنواع السلع الموردة بما يضمن تحقيق إيراداتها وسلاسة إجراءاتها.

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