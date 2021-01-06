المركزي يُبلغ غرفة التجارة والصناعة طرابلس بفتح منظومة الاعتمادات

قالت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس اليوم الأربعاء، إنها تلقت مراسلة من مصرف ليبيا المركزي بإعادة فتح منظومة الاعتمادات المستندية مجددًا في الثالث من شهر يناير الجاري.

وأوضحت الغرفة، بأن مراسلة المركزي جاءت ردًا على الرسالة الموجهة إلى محافظ المصرف الصديق الكبير من قبل محمد قدح رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة في منتصف ديسمبر الماضي، والتي تضمنت مطالب مزاولي النشاط الاقتصادي الخاص من منتسبي الغرفة والمتمثلة في ضرورة حلحلة المشاكل المترتبة على قفل منظومة الاعتمادات المستندية وحصرها في عدد محدود من السلع، الأمر الذي أضر بشكل كبير بصغار التجار، مثلما تسبب في ارتفاع غير معهود في السلع الأساسية.

وتضمنت رسالة المصرف المركزي الممهورة بتوقيع مدير مكتب المحافظعبد اللطيف التونسي موافقة صريحة من المركزي على ما ورد في خطاب محمد قدح من مطالب التجار ومنتسبي الغرفة.

واشار المركزي في الرسالة إلى أن منظومة الاعتمادات فتحت لجميع الشركات وأصحاب النشاطات التجارية بلا استثناء اعتبارا من الثالث من يناير الجاري وفقا للضوابط المحددة بمنشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد في شأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس التقى في بداية ديسمبر الماضي مدير مكتب محافظ المركزي لمتابعة نتائج ما تم إقراره في الاجتماع الموسع لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومزاولي النشاط الخاص بالمدن الليبية من مطالب لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة في شقيه التجاري والصناعي.

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