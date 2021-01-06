مسؤول بالمركزي يكشف السبب الحقيقي لإرتفاع للدولار ويوجه رسالة تحذير لتجار العملة

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا عن السبب الحقيقي وراء الارتفاع الحالي الذي يشهده الدولار الامريكي، مؤكداً أنه ارتفاع وهمي موجهاً نصيحة لتجار العملة الصغار بأن الارتفاع الحالي للدولار هو ارتفاع وهمي.

وقال الآغا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن هذا الارتفاع قرره كبار تجار العملة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة على حساب تجار العمله الصغار.

وأضاف: “قرار جديد وقريب جدًا سيصدر، سيكون له آثار قاسية على سعركم الوهمي”.

وصعد سعر الدولار الامريكي في اخر تداولات يوم الثلاثاء 5.385 دينار في اعلى سعر له خلال العام 2021، قبل ان يعاود الانخفاض بشكل مفاجئ إلى 5.21 دينار.

وكان مسؤول مصرفي رفيع المستوى أكد أن ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء، يِأتي لعدة أسباب أبرزها هو قرار المجلس الرئاسي بإيقاف تنفيذ قرار الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وليس الغائه، وعدم تنفيذ مصرف ليبيا المركزي لأي تغذية.

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