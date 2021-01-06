بومطاري للسراج..إقرار سعر الصرف الجديد سيكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني

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قال وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الأربعاء إن إقرار سعر الصرف الجديد سيكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني وخاصة في المستوى العام للأسعار والقوة الشرائية للعملة المحلية.

وأضاف بومطاري في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج – بحسب قناة ليبيا الاقتصادية – أن التغير في سعر الصرف، سيصحبه ارتفاع في قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحتسبة على السلع المستوردة.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا الارتفاع في قيمة الضرائب يتطلب البحث عن آليات من شأنها ضبط المستوى العام للأسعار والحفاظ على القوة الشرائية وحماية للاقتصاد الوطني.

أفاد بومطاري أن وزارة المالية تعتزم إقرار الدولار الجمركي، وتحديد سعره بشكل دوري حسب الظروف والمعطيات الاقتصادية.

ولفت وزير المالية إلى أن هذا الأمر جاء بعد دراسة تحليلية تمت لأثر تغير سعر الصرف ومتوسط الدولار الجمركي الذي من خلاله يمكن تحقيق مستوى مقبول بالأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.

يذكر أن مصطلح “الدولار الجمركي” يعبر عن آلية استثنائية، تستخدم إلى حين ضبط سعر الصرف بالقيمة التي لا تؤدي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة، إذ يتم تثبيت سعر الدولار بالدينار الليبي عند احتساب الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة، مما يحد من آثار التضخم بعد تثبيت وتحديد سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي.