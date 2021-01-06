“اوبك” تمدد استثناء ليبيا من تخفيضات انتاج النفط

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الأربعاء، استمرار استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات، نتيجة للظروف التي تمر بها هذه الدول.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فإن المنظمة عقدت اجتماعاً عبر الدائرة المغلقة، شارك فيه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وقررت فيه المملكة العربية السعودية تخفيض انتاجها اليومي بمعدل إضافي يصل إلى مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير و مارس لدعم استقرار السوق العالمي.

يشار إلى أن تحالف “أوبك بلص” يضم في عضويته 23 دولة، كان قرر في السابق تخفيض امدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من مايو 2020، وتم تعديل التخفيض الى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتباراً من اغسطس 2020، ثم إلى 7.2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من بداية يناير 2021.

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