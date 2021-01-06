عميد طبرق لـ”صدى”: الاتفاق على إعادة تصدير النفط عبر ميناء الحريقة

قال عميد بلدية طبرق فرج أبوالخطابية لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، إنه توصل لاتفاق مع عناصر من حرس المنشآت لإعادة تصدير النفط عبر ميناء الحريقة بالمدينة.

وأوضح أبوالخطابية بأن البلدية تواصلت مع رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية ورئاسة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وتحصلت على وعود بصرف مرتبات أفراد حرس المنشآت المتوقفة منذ عامين تقريبا.

وأشار إلى أن جهاز حرس المنشآت التابع للحكومة المؤقتة تعهد بصرف ثلاث أشهر من مرتبات أفراد الجهاز، بينما تعهدت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عبر رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله بصرف مرتبات عشرة أشهر عبر وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد عميد بلدية طبرق إلى الاتفاق بين الأطراف ينص على منح المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية مهلة لمدة أسبوعين لصرف المرتبات، بينما سيتم إيقاف تصدير النفط عبر الحريقة في حال لم ينفذ الاتفاق.

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