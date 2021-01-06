مجموعة العمل الاقتصادية تعقد اجتماعاً برئاسة وليامز

عقدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز اجتماعاً اليوم مع مجموعة العمل الاقتصادية بحضور وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري .

وضم الاجتماع وزير المالية بالحكومة المؤقتة مراجع غيث ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وممثلي قطبي المركزي اضافة إلى ديوان المحاسبة .

كما شارك بالاجتماع عدد من الخبراء الاقتصاديين وذلك لوضع سياسات اقتصادية لليبيين بهدف متابعة سلة الاصلاحات التي نوقشت سابقاً في جنيف .

كما حضر الاجتماع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، اضافة إلى سفراء عدد من الدول .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية