تراجع جديد للدولار..تعرف على اخر اسعار العملات مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضا جديداً مقابل الدينار الليبي بعد موجة صعود خلال اليومين الماضيين، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها على ارتفاع في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 6-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.15 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.17 دينار

اليورو = 6.40 دينار

الجنية الإسترليني 7.05 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.95 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.35 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 233 للجرام

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