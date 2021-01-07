رئيس جهاز الحرس البلدي يصدر تعليماته بمصادرة منتج عصير “برافو” نمساوي الصنع من السوق المحلي

البيضاء 07 يناير 2021 (وال)- أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري تعليماته بمصادرة منتج عصير نوع “برافو” بلد المنشأ النمسا من السوق المحلي.

هذا وجاء ذلك في كتاب – موجه إلى مديري الفروع والإدارات وشؤون مراكز الجهاز، يطالب فيه بتسيير دوريات على الأسواق التجارية ومصادرة المنتج، والاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وذلك بعد ظهور نتائج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مما سيشكله المنتج من خطر على صحة وسلامة المواطن. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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