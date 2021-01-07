“الواحة” تُنهي صيانة محطّة إنتاجية متوقّفة منذ 7 سنوات

تمكّنت الفرق الفنية والهندسية، التابعة لشركة “الواحة” للنفط، من صيانة إحدى المحطات الإنتاجية في حقل “الظهرة”، وذلك بعد توقف دام سبع سنوات.

وبحسب بيان الشركة؛ فقد تمكّنت فرق إعادة تأهيل حقل “الظهرة”، التي تضمّ أقسام الإنتاج والكهرباء والآلات الدقيقة والميكانيكا العامة، من الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز للمضخات الكيميائية وأجهزة قياس الضغط والحرارة وصمامات الأمان والعدادات بالكامل بمحطة النفط الخام، وهي إحدى المحطات المنتجة الرئيسة في حقل الظهرة، والمتوقفة منذ عام 2015.

وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن هذه العملية تهدفُ إلى عودة المحطة للإنتاج بالطاقة الإنتاجية القصوى، خلال الفترة القريبة القادمة بنجاح، ودون أي عراقيل فنّية.

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