الوطنية للنفط تطلق خطة لتأهيل وتطوير الحقول في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إطلاق خطة شاملة في المدى المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة حديثا بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز.

وأضافت المؤسسة عبر موقعها الرسمي أن الخطة تأتي بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية وتتضمن مراجعة الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة الأساسية في المؤسسة وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية واقتراح التدابير الكفيلة بدعم أدائها.

كما أشارت المؤسسة إلى أن الخطة تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعمه في ليبيا ومواءمة أفضل الممارسات الدولية للشركات الكبرى، بما يعزز فرص جذب الاستثمار ويسهل التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الصناعة النفطية.

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