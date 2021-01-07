ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الاسترليني.. اخر اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 7-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 7 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهد الدولار الامريكي واليورو ارتفاعهما، فيما انخفض سعر الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 7 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4395 د.ل
|4.4506 د.ل
|4.4284 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4685 د.ل
|5.4822 د.ل
|5.4549 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0337 د.ل
|6.0488 د.ل
|6.0186 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5017 د.ل
|3.5105 د.ل
|3.493 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4566 د.ل
|3.4652 د.ل
|3.4479 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0495 د.ل
|5.0621 د.ل
|5.0368 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.543 د.ل
|0.5443 د.ل
|0.5416 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5274 د.ل
|0.5287 د.ل
|0.5261 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7351 د.ل
|0.7369 د.ل
|0.7333 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.3 د.ل
|4.31 د.ل
|4.29 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1834 د.ل
|1.1863 د.ل
|1.1804 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2087 د.ل
|1.2117 د.ل
|1.2057 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6568 د.ل
|1.661 د.ل
|1.6527 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.5045 د.ل
|0.5058 د.ل
|0.5033 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.24 د.ل
|1.24 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.601 د.ل
|0.601 د.ل
|0.601 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6101 د.ل
|0.6116 د.ل
|0.6086 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6876 د.ل
|0.6893 د.ل
|0.6859 د.ل
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