ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الاسترليني.. اخر اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 7-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 7 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهد الدولار الامريكي واليورو ارتفاعهما، فيما انخفض سعر الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 7 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4395 د‫.‬ل 4.4506 د‫.‬ل 4.4284 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4685 د‫.‬ل 5.4822 د‫.‬ل 5.4549 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0337 د‫.‬ل 6.0488 د‫.‬ل 6.0186 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5017 د‫.‬ل 3.5105 د‫.‬ل 3.493 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4566 د‫.‬ل 3.4652 د‫.‬ل 3.4479 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0495 د‫.‬ل 5.0621 د‫.‬ل 5.0368 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.543 د‫.‬ل 0.5443 د‫.‬ل 0.5416 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5274 د‫.‬ل 0.5287 د‫.‬ل 0.5261 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7351 د‫.‬ل 0.7369 د‫.‬ل 0.7333 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.3 د‫.‬ل 4.31 د‫.‬ل 4.29 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1834 د‫.‬ل 1.1863 د‫.‬ل 1.1804 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2087 د‫.‬ل 1.2117 د‫.‬ل 1.2057 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6568 د‫.‬ل 1.661 د‫.‬ل 1.6527 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5045 د‫.‬ل 0.5058 د‫.‬ل 0.5033 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.24 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.601 د‫.‬ل 0.601 د‫.‬ل 0.601 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6101 د‫.‬ل 0.6116 د‫.‬ل 0.6086 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6876 د‫.‬ل 0.6893 د‫.‬ل 0.6859 د‫.‬ل

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