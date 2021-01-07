تعاون بين وزارة الطاقة الأمريكية والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن نظام الحوكمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء، انطلاق مشروع دراسة وتحسين المخطط الإستراتيجي للمؤسسة ودعم نظام الحوكمة بقطاع النفط بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن التعاون يأتي في إطار دعم الشفافية وتطوير أداء المؤسسة والشركات التابعة لها، حيث سيعمل التعاون على تنفيذ دراسة شاملة لخطة المؤسسة في المدى المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة حديثا وذلك لزيادة إنتاج النفط والغاز.

وبحسب البيان، فإن الدراسة تتضمن مراجعة نظام الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها، بينما سيكون الهدف الأساسي من الدراسة تسليط الضوء على نقاط القوة في المؤسسة الوطنية للنفط وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية واقتراح التدابير الكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها وتعزيز ودعم الاستثمار الدولي في ليبيا.

ومن المتوقع أن يساهم ابرنامج التعاون في مواءمة المؤسسة مع أفضل الممارسات الدولية للشركات الكبرى مما يعزز فرص جذب الاستثمار الدولي ويسهل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في كافة مجالات الصناعة النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية