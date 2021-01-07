كاجمان يترأس اجتماع لمناقشة خارطة الطريق لإصلاح وتنمية قطاع الكهرباء

عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء اجتماعًا موسعًا أمس الأربعاء، برئاسة عبدالسلام كاجمان حيث تناول خارطة الطريق لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام، إضافة إلى مستشار المجلس الرئاسي للشؤون الفنية والأعمار، وعن طريق تقنية الفيديو رئيس مركز دعم القرار التابع لحكومة الوفاق الوطني والمختصين من البنك الدولي وبعثه الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ووفق بيا لرئاسة الوزراء، استعرض مجلس إدارة الشركة في الاجتماع خطة الإصلاح التي تضم عدد من البرامج والمشروعات حسب القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية من خلال برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج وتفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية من أجل تحسين أداء الشبكة العامة وخفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بما يتماشى والتطورات العالمية في هذا المجال.

وأشار البيان إلى أن تناول المختصون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج خطة إصلاح وتنمية قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة التي تم الإنتهاء من إنجازها في عام 2018 والتي اعتمدت من قبل الجمعية العمومية للشركة وتحتوي على عدد من البرامج منها “إنشاء هيئه تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد قانون الكهرباء وتحسين قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة وتنمية الموارد البشرية، إضافة للبرامج التي تهدف لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا”.

وطالب الاجتماع من مجلس إدارة الشركة الإسراع في إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ خطه الإصلاح والتنمية والإسراع في استكمال أعمال الصيانة والعمرات والتجديد لوحدات التوليد بالشبكة العامة للكهرباء طبقا للخطط والبرامج المعتمدة، مع ضرورة استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والمشروعات والتي تم التعاقد على تنفيذها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة طبقا للخطط و البرامج المعتمدة طبقا للمقترح المعد من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد المجتمعون على الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الكهرباء وتحديث الدراسات والخطط والمساهمة في إدارة وتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح وتنميتة وتطوير قطاع الكهرباء، ومطالبة الشركة إعداد خطة تفصيلية لخارطة طريق إصلاح قطاع الكهرباء وتقديمها للجمعية العمومية ولمجلس الوزراء لاعتمادها.

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