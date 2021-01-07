بعد تسوية ديونه.. “المركزي” يرفع الإيقاف عن المصرف الزراعي

رفع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، الإيقاف عن عمليات مصرفية خاصة بـ”المصرف الزراعي”، وذلك بعد تمكّن الأخير من التخّلص من ديون تجاوزت الحدّ الأقصى.

وأفاد “المركزي”، في منشور له، وجهه إلى المصارف التجارية في المنطقة الشرقية، أن المحافظ قرّر منح الموافقة المشروطة على إجراء المقاصّة مع “المصرف الزراعي”، بعد إيداع وزارة المالية بالحكومة المؤقتة مائة مليون دينار، والتي بموجبها تم سداد المديونية المستحقّة على “المصرف الزراعي”.

وفي ختام منشوره، أهاب “المصرف المركزي” بكافة المصارف التجارية، ضرورة الالتزام بضوابط غرفة عمل المقاصّة المعمّمة في منشورات سابقة بشأن آليات العمل بالمقاصّة اليدوية ببنغازي.

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