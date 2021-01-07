البنك الإسلامي للتنمية يُطلق برنامج للمنح الدراسية يشمل الليبيين

أطلق البنك الإسلامي للتنمية برنامجًا للمنح الدراسية للعام 2020 – 2021، تشمل الطلبة الليبيين في مجموعة من التخصصات وفي المراحل الدراسية المختلفة.

ونشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطي إعلانا يتضمن شروط المشاركة، حيث يهدف البرنامج إلى توفير فرص تعليمية للطلاب المتميزين أكاديمياً من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، لمتابعة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وبحوث ما بعد الدكتوراة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم إفساح المجال لشريحة الأكاديميين والخريجين الجدد الليبيين للاستفادة من المنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من حين لآخر شريطة استيفاء المعايير المطلوبة من طرف المتقدمين، خاصة وأن دولة ليبيا عضو بالبنك وإحدى الدول المؤسسة.

وتشمل الشروط المتعلقة برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية أن يكون من مواطني دولة من الدول الأعضاء في البنك أو من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو مسجلاً في واحدة من أفضل 10 جامعات حكومية، ويجب أن يكون حاصلاً على 70 % على الأقل في المعدل التراكمي النهائي في الشهادة الثانوية و يجب اختيار مجال دراسة ضمن التخصصات المعتمدة للبرنامج.

وتتضمن الشروط أيضا بأن لا يكون مستفيد من أي منحة دراسية أخرى، وأن يكون لائقاً صحياً ومستعد للخضوع لفحوصات طبية بعد اختياره.

ويشترط على المتقدم مجموعة من المستندات من بينها صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة الميلاد وصورة لتقرير طبي يفيد بالملائمة الصحية (اختياري) وكشف الدرجات للشهادة الثانوية و شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (اختياري).

وبالنسبة لبرنامج المنح الدراسية للماجستير، يجب أن يكون المتقدم من مواطني دولة من الدول الأعضاء في البنك أو من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وأن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس بتقدير أعلى من ”جيد”، و يجب اختيار مجال دراسة ضمن التخصصات المعتمدة للبرنامج وألا يكون مستفيد من أي منحة دراسية أخرى، وأن يكون لائقاً صحياً ومستعد للخضوع لفحوصات طبية بعد اختياره.

وتتضمن المستندات المطلوبة صورة من جواز السفر وصورة من السيرة الذاتية وصورة لتقرير طبي يفيد بالملائمة الصحية (اختياري)، ثلاث رسائل تزكية وشهادة خبرة عملية (اختياري) و صورة من إفادة التخرج للبكالوريوس مرفقة بكشف الدرجات وصورة من إفادة التخرج للماجستير مرفقة بكشف الدرجات ومستند قبول جامعي مبدئي (اختياري) و شهادة إجادة اللغة الإنجليزية ( اختياري) وخطة بحث لأطروحة الماجستير كامل بصيغة PDF .

وفيما يتعلق ببرنامج الدكتوراة وأبحاث ما بعد الدكتوراه، يجب أن أن يكون المتقدم من مواطني دولة من الدول الأعضاء في البنك أو من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وأن يكون المترشح حاصلاً على ماجستير في إحدى مجالات الدراسة التي يشملها البرنامج وأن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن “جيد جدا”، و يستحسن أن يكون له خبرة مهنية / بحثية وأن يكون لديه مقترح بحثي في أحد مجالات الدراسة التي يشملها البرنامج يُبين فيه ما لبحثه من أهمية علمية وإنمائية للمجتمع، وأن يكون لائقاً صحياً ومستعد للخضوع لفحوصات طبية بعد اختياره.

وتشمل المستندات المطلوبة للمنحة صورة من جواز السفر و صورة من شهادة الميلاد وصورة لتقرير طبي يفيد بالملائمة الصحية( اختياري ) وثلاث رسائل تزكية وشهادة خبرة عملية (اختياري) و صورة من إفادة التخرج للبكالوريوس مرفقة بكشف الدرجات و مستند قبول جامعي ( اختياري) و شهادة إجادة اللغة الإنجليزية ( اختياري ) .

وخطة بحث لأطروحة دكتوراه كامل بصيغة PDF .

وعلى المرشحين الراغبين في التقدم للمنح الدراسية المعلن عنها أن يزوروا الموقع الإلكتروني للبنك، www.isdb.org لتعبئة استمارة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة على النحو المذكور في استمارة التقديم ، وكذلك لقراءة المعلومات الكاملة والمفصلة عن شروط القبول وكيفية تقديم

الطلبات والمزايا والتسهيلات وأسماء الجامعات.

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