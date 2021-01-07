رسو الناقلة النفطية “أولمبيك فايتر” في ميناء الحريقة بعد الاتفاق مع حرس المنشآت النفطية طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

تابعت “أخبار ليبيا24” اليوم الخميس دخول أول ناقلة نفطية “أولمبيك فايتر” بميناء الحريقة عام 2021 بعد فك اعتصام أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق.

وكانت الناقلة النفطية “أولمبيك فايتر” منعت من الرسو بميناء الحريقة عقب اعتصام أفراد حرس المنشآت النفطية بطبرق مطالبين لمرتباتهم التي لم يتقاضوها منذ 14 شهر.

وقال الناطق الرسمي باسم المعتصمين من حرس المنشآت النفطية في طبرق أمجد صالح أمس الأربعاء :”توصلنا إلى اتفاق مبدئي عقب اجتماعنا مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ومدير أمن طبرق وعدد من ضباط حرس المنشآت النفطية وعدد من الحكماء والمجتمع المدني”.

وأضاف بوجندية لـ”أخبار ليبيا24″ تم الاتفاق على إعطاء مهلة أسبوعين اعتبارا من غداً الخميس لصرف المرتبات المتبقية لمدة 13 شهر .

وأوضح الناطق باسم المعتصمين أن الجهات المسؤولة سوف تقوم بدفع رواتب شهرين خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أنه سيتم كتابة محضر يوقع فيه كل الحضور على بنود الاتفاق.

وشدد بوجندية على أنه لايتم السماح بدخول الناقلة إلا بتوقيع الجميع على محضر الاتفاق غدا الخميس، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق ميناء الحريقة النفطي بعد أسبوعين اعتبارا من غدا الخميس في حال عدم وصول كل المرتبات العالقة السابقة.

يشار إلى أن عدد من المعتصمين من أفراد حرس المنشآت النفطية منعوا الثلاثاء دخول الناقلة النفطية “أولمبيك فايتر” من الرسو على رصيف ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين احتجاجا على عدم تقاضيهم مرتباتهم.