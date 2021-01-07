“الجمارك” تدرس تسهيل إجراءات التحصيل الضريبي

ناقش مدير عام مصلحة الجمارك، سليمان علي سالم، خلال اجتماع مُوسّع، مع عدد من مسؤولي ومديري الإدارات بمشروع “النهر الصناعي”، إمكانية تسهيل إجراءات تحصيل ضريبة “النهر الصناعي”، المفروضة على بعض السلع.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الإدارة العامة للمصلحة بطرابلس، اعتماد عددٍ من الإجراءات التي تُسهّل تحصيل الضريبة المفروضة على السلع الموردة، ومن ضمنها “التبغ بجميع أنواعه وزيوت السيارات والشحوم”، بما يضمن التحصيل ضمن إجراءات سلسة.

وفي وقت سابق، بحثت “المصلحة” سعر الدولار الجمركي المعمول به في عدد في عدد من الدول العربية، وذلك بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار بـ 4,48 من قبل مصرف ليبيا المركزي

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