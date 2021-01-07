حرس المنشآت يعقد اجتماعاً لمناقشة عدد من المسائل القانونية

عقد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “علي الديب” اجتماعاً مع رئيس النيابة العسكرية الكلية طرابلس نوري الوحيشي و رئيس النيابة الكلية بالمنطقة الغربية فؤاد المريمي وو كيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.

وتم الاجتماع مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بالاعتداءات على المنشآت النفطية، وطرق معالجتها و دلك لاتخاذ الإجراءات الاستدلالية من قبل العاملين بالجهاز بوصفهم ماموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم و الوقائع التي تقع علي المنشات النفطية.

بالإضافة إلى استحداث إدارة جديدة بالجهاز تحت مسمى “إدارة التحقيقات وجمع الاستدلالات والتحري”، وذلك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالة تلك المحاضر الى النيابات المختصة.

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