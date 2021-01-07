الحكومة المصرية تُثبّت أسعار المنتجات البترولية لـ 3 أشهر

قرّرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأخير في 2020 المنصرم، حيثُ قررت الإبقاء على الأسعار الحالية ابتداءً من يناير وحتى مارس؛ للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، في ظلّ الظروف الحالية لجائحة “كورونا”.

وجاء هذا التثبيت وفقًا للسعر العالمي لبرميل خام “برنت”، وتغيّر سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وفي وقت سابق، افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أحدث محطة وقود متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، بعد تطويرها وتجديدها.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري؛ فإن هذه المحطة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل، وتداول وتسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي؛ بما يساهم في تلبية احتياجات المستهلكين، بسهولة ويسر وأمان.

وأشار البيان إلى أن هناك إقبالاً متزايدًا من قبل المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

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