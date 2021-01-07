مؤسسة النفط تدرس تطوير الصناعات النفطية

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، مشروع دراسة وتحسين المخطط الإستراتيجي للمؤسسة ودعم نظام الحوكمة بقطاع النفط، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتتضمن الدراسة مراجعة نظام الحوكمة بالمؤسسة وشركاتها، وتسليط الضوء على نقاط القوة في المؤسسة وتحديد مجالات تحسين الكفاءة والفاعلية واقتراح التدابير الكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها، إضافة لتعزيز ودعم الاستثمار الدولي في ليبيا، مما يعزز فرص جذب الاستثمار الدولي ويسهل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في كافة مجالات الصناعة النفطية.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الشفافية وتطوير أداء المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، حتى تتمكن من تنفيذ دراسة شاملة في المدى المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة حديثا وذلك لزيادة إنتاج النفط والغاز.

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