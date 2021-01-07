“غرفة التجارة”: “المركزي” منحنا الإذن بفتح منظومة الاعتمادات

تلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس خطابًا من مصرف ليبيا المركزي، منحها الإذن بإعادة فتح منظومة الاعتمادات المستندية، مجددًا، في الثالث من شهر يناير الجاري.

جاء هذا الخطاب ردًا على الرسالة الموّجهة إلى محافظ المصرف الصديق الكبير من قبل رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، محمد قدح، في منتصف ديسمبر الماضي، والتي تضمنت مطالب مزاولي النشاط الاقتصادي الخاص من منتسبي الغرفة والمتمثلة في ضرورة حلحلة المشكلات المترتبة على إغلاق منظومة الاعتمادات المستندية، وحصرها في عدد محدود من السلع، الأمر الذي أضرّ، بشكل كبير، بصغار التجار، مثلما تسبّب في ارتفاع غير معهود في السلع الأساسية.

“المركزي”؛ أكد في خطابه، أن منظومة الاعتمادات فُتحت لجميع الشركات وأصحاب النشاطات التجارية دون استثناء، اعتبارًا من الثالث من يناير الجاري، وفقًا للضوابط المحدّدة بمنشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بخصوص الضوابط المنظّمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

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