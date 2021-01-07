وفد اقتصادي تركي يبحث التعاون في مجال الاستثمار السياحي

بحث وفد اقتصادي تركي مع الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس اليوم الخميس، مجالات التعاون في الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان للهيئة، فإن الوفد التركي برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة “اركنوس” العالمية للاستثمار السياحي العاملة في مجال الاستثمار الفندقي والإنشاءات البحرية والجوية علي يلدرم.

وتناول الاجتماع الأول من نوعه إمكانية التعاون في قطاع السياحة بين المستثمرين الليبيين والأتراك، وآليات وآفاق الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في السياحة.

وتخلل الاجتماع عرض ضوئي عن المقومات السياحية في ليبيا، والمواقع المهيأة للاستثمار السياحي، وخطة الهيئة 20 – 25، الرامية إلى تنشيط حركة التنمية السياحية، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة.

وأشار البيان إلى أن الوفد التركي رحب بالتعاون بين رجال الأعمال الليبيين والأتراك، مبديًا استعداده لطرح المقترحات على مجلس رجال الأعمال في تركيا. من جانبه أكد رئيس الهيئة على أهمية استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ المشاريع السياحية، وتعزيز التعاون بين المستثمرين في البلدين، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة قطاع الاستثمار.

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