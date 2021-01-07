اقتصاد

خاص لصدى … قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يصدر أمر بحبس مدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مكتب الإعلام بمكتب النائب العام لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور أمر من قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة .

ووفقاً لمكتب الإعلام فالتهمة المنسوبة إليهم تكمن في الإضرار بالجسيم بالمال العام

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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