عودة الرحلات الجوية عبر مطار ميناء السدرة النفطي

استأنفت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الرحلات الجوية الخاصة بها عبر مطار ميناء السدرة النفطي الواقع غرب مدينة راس لانوف بعد أن كانت الشركة تسير الرحلات عبر مطار مرسى البريقة، المزيد في التقرير

وكانت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تسير الرحلات عبر مطار مرسى البريقة الذي يبعد عنها نحو 100 كيلو متر وبعودة الرحلات عبر مطار ميناء السدرة النفطي الذي يبعد عن المدينة 7 كيلومترات، يتنفس العاملون والمستخدمون الصعداء فمن شأن هذه الخطوة تسهيل السفر والتنقل من وإلى مقر الشركة والحقول التابعة لها.

ويأتي استئناف الرحلات بين مطار ميناء السدرة ومطار معيتيقة ضمن الترتيبات التي اتخذتها الشركة لاستئناف عملياتها بمختلف المواقع وتوفير عناء السفر على المستخدمين المقيمين بالمنطقة الغربية ممن تتطلب الضرورة وجودهم بمقار عملهم.

وتسعى شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز حاليا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته من جديد، حيث تم وضع خطة إعادة التشغيل كمرحلة اولى من خلال استيراد كميات من الإثيلين لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي إثيلين وصولا إلى مرحلة التسويق المحلي ، وإجراء بعض التحويرات على خزانات النافثا والوقود لتشغيل مصنع الإثيلين خلال الفترة المقبلة.

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