انخفاض للدولار وارتفاع لليورو والاسترليني مقابل الدينار الليبي…تعرف على اخر الاسعار

انخفض سعر صرف الدولار الامريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعها في تداولات السوق الموازية مساء الخميس.

ويعيش السوق الموازي حالة من التذبذب مابين الصعود والانخفاض على خلفية تأثره بعدة عوامل بينها قرارات المجلس الرئاسي واجراءات البنك المركزي والمضاربة وغيره من الاسباب.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 7-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.18 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.19 دينار

اليورو = 6.38 دينار

الجنية الإسترليني 7.05 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.93 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 225 للجرام

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي