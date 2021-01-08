طرابلس.. “صنع الله” يتابع مشروع تطوير مصحة النفط

زار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله – الخميس – مصحة النفط في طرابلس واطلع خلال جولة داخل المصحة على آخر التطورات لمشروع تطويرها.

شملت الجولة مختلف أقسام المصحة وعياداتها وما سيتم استحداثه من مرافق جديدة ، فيما أكد “صنع الله” على أهمية الانتهاء من المشروع في وقته المحدد حتى يتم تقديم أفضل الخدمات الصحية للعاملين في القطاع وأسرهم وفق أفضل المعايير والطرق العالمية المتّبعة في هذا المجال.

وتضمنت الزيارة اجتماعاً لصنع الله مع “أمينة معكاف” مديرة المصحة ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالمصحة خالد بن عثمان، محمد ابو عزة، الصادق المجراب ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة ” Mest Group ” ، الشركة المشرفة على تطوير المصحة، حيث شهد الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية بقطاع النفط ومنها إنشاء مصحتين للنفط في مدينتي بنغازي وسبها.

وتأتي هذه الإجراءات والمشاريع -حسب المنصة الإعلامية للمؤسسة- في إطار اهتمام مجلس الإدارة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط وأسرهم، وايضاً لسكان المناطق المجاورة لعملياتها.

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