ميناء “الحريقة” يستقبل ناقلتيْن لشحن النفط والزيت الثقيل

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ، عن وصول ناقلة النفط “SONGA PEARL” ورُسوّها على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط” بميناء “الحريقة” النفطي.

وبحسب بيان الشركة، فإن الناقلة جاءت لشحن حوالي 15 ألف طن متري زيت ثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية، من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة عن وصول ناقلة أخرى تحمل اسم OLYMPIC FIGHT ورُسوّها على أرصِفة شركة “الخليج العربي” بميناء “الحريقة” النفطي لشحن مليون برميل نفط خام، بعد تقديم الخدمات البحرية، من قبل القاطرة “إنقاذ واحد” والقاطرة “إنقاذ سبعة” والقارب “إرشاد اثنين” والقارب “إرشاد خمسة”.

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