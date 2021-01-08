اقتصاد

شركة “الزاوية” تستعدّ لبدء أعمال العمرة الجزئية للوحدة الأولى

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرضت شركة “الزاوية لتكرير النفط”، آخر الاستعدادات والتجهيزات الهادفة إلى ضمان تنفيذ الأعمال المُبرمجة، وفق الجدول الزمني المُحدّد.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، في إطار التجهيز المُسبَق لأعمال العمرة الجزئية للوحدة الأولى، والتي من المقرّر انطلاقها، منتصف هذا الشهر.

وخلال الاجتماع؛ أكد الحضور على ضرورة التقيّد بتعليمات فريق مكافحة جائحة “كورونا” بالشركة أثناء تنفيذ أعمال العمرة.

جديرٌ بالذكر، أن الوحدات المستهدفة من برنامج العمرة الجزئية، هي وحدات التقطير الأولى، وحدة معالجة الكيروسين، إضافة إلى وحدة الشعلة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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