“بن شتوان” يضع الرؤية الإنتاجية لشركة “مليتة” لعام 2021

بحث عضوا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، مع رئيس لجنة إدارة مشغل شركة “مليتة للنفط وبن شتوانالغاز”، محمد بن شتوان، وعضو لجنة إدارة المشغل، آخر المستجدات والرؤية المستقبلية لشركة “مليتة”، ووضع جدول زمني لتنفيذ كافة المشروعات.

وناقش “بن شتوان”، في وقت سابق، مع المدير التنفيذي لشركة “تقنية ليبيا”، جملة من الموضوعات المشتركة بين الجانبين؛ أهمها سبل تحسين وتعزيز التعاون بين الشركتيْن، خاصة في تنفيذ مشروع تطوير التركيبيْن البحرييْن “أ و ه”.

جديرٌ بالذكر أن تطوير الحقليْن البحرييْن “أ و ه”، كان على طاولة “صنع لله وبن شتوان”، في وقت سابق، إذ ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع رئيس شركة “مليتة للنفط والغاز”، خطط شركة “مليتة” لزيادة معدلات الإنتاج، خلال الأعوام المقبلة، وتطوير الحقول البحرية.

