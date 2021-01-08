لتنشيط السياحة.. أنقرة وطرابلس تبحثان الشراكة

بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مع وفد اقتصادي تركي إمكانية التعاون والشراكة في قطاع السياحة بين المستثمرين الليبيين والأتراك، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في السياحة.

واستعرض اللقاء المقومات السياحية في ليبيا والمواقع المهيأة للاستثمار السياحي، وخطة الهيئة حتى عام 2025، بهدف تنشيط حركة التنمية السياحية، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة.

بدوره أكد رئيس الهيئة “خيضر بشير” أهمية استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ المشاريع السياحية، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة قطاع الاستثمار.

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