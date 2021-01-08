مصلحة المطارات تبحث إدراج بعض مشاريعها ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني مع وزارة التخطيط بالحكومة، إمكانية إدراج بعض مشاريع المصلحة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين مدير مكتب التعاون بمصلحة المطارات ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.

ووفق بيان صادر عن المصلحة، تناول الاجتماع إمكانية إدراج عدد من مشاريع المصلحة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار في ليبيا وفي إطار التعاون القائم بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.

وتوصل الاجتماع لاتفاق على وضع آلية بين المصلحة ووزارة التخطيط لتضمين عدد من المطارات في البرنامج كمرحلة أولى وهي مطارات معيتيقة وسبها وبنينا ومصراتة باعتبارها المنافذ الدولية الرئيسية في ليبيا.

ومن المتوقع أن تقوم المصلحة بدورها بإحالة كشف بالمشاريع والإحتياجات لتلك المطارات للنظر في إمكانية توفيرها وتمويلها من صندوق دعم الإستقرار في ليبيا، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تنفيذ مشاريع تتعلق بتزويد المطارات بمنظومات الطاقة الشمسية ليتم بواسطتها تشغيل الإنارة الخاصة بالجانب الجوي من المطار.

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