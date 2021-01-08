تعليم الوفاق تُوجه لمعالجة تأخر بعض المدارس بصرف الميزانية التشغيلية

طالبت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني من مراقبي التعليم بالمناطق والمدن بضرورة معالجة أسباب تأخر بعض المدراس في صرف الميزانية التشغيلية للعام الماضي رغم افتقارها للعديد من الاحتياجات الأساسية.

وقالت الوزارة في خطابها الموجه للمراقبات، إنها من خلال التقارير الواردة والمتابعات الميدانية اتضح بأن بعض الحسابات الخاصة بالمدارس لم تتمكن من صرف الميزانية التشغيلية للعام 2019 -2020، رغم وجود عدد من الاحتياجات الضرورية.

وطالبت الوزارة من المراقبات بتكليف مكاتب التعليم الأساسي والثانوي وأقسام المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبات لمتابعة المدراس التي لم تستطع تنفيذ الميزانية وفق المنشورات الصادرة من الوزارة بالخصوص.

وأشار الخطاب إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة الصعوابات التي تواجه مدراء المدارس بالخصوص عبر مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة.

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