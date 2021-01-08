بالأسماء.. “عمل الوفاق” تعتمد العديد من الملاكات الوظيفية

اعتمدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، خلال شهر ديسمبر، عددًا من الملاكات الوظيفية.

وبحسب بيان الوزارة؛ فإن الجهات التي تم اعتمادها هي، “المعهد العالي للعلوم والتقنية يفرن، المعهد العالي للعلوم والتقنية كاباو، والمعهد العالي للتقنيات علوم البحار صبراته والمعهد العالي للتقنيات الهندسية بني وليد العيادة المجمعة البدري والعيادة المجمعة أبوسليم إضافة لكلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوي، و جامعة غريان، وغيرها”.

يشار إلى أن الوزارة اعتمدت، خلال عام 2020 المنصرم، ما يقارب عن 242 ملاكًا وظيفيًا لجهات عامة مختلفة.

وفي سياق ذي صلة، أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل والتأهيل، سليمان حبريشه، توزيع حوافز ومرتبات شهر ديسمبر، لموظفي ديوان الوزارة.

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