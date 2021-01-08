سحب كمية من عصير البرتقال “برافو” من السوق في مدينة البيضاء

طالب مدير فرع الرقابة على الأغذية والادوية فرع البيضاء من جهاز الحرس البلدي و الجهات ذات العلاقة في شأن حظر كمية من شراب البرتقال نوع “برافو” من أسواق المدينة.

وأوضح المركز في خطابه بأنه خلال الجولات التفتيشية لعناصر المركز تبين وجود كميات من عصير البرتقال نوع “برافو” منتشرة في أسواق المدينة مخالفة للمواصفات القياسية الليبية.

وأشار المركز إلى أن المخالفات تمثلت في وجود لون صناعي محظور مع وجود طعم حلو يميل للعصير المنكه وعدم وجود الطعم المميز للبرتقال مع وجود رواسب بيضاء واضحة، إضافة إلى انخفاض في نسبة المواد الصلبة الكلية.

وشدد فرع نرمز الرقابة على الأغذية والادوية على الجهات الضبطية بضرورة سحب المنتج من السوق لما يشكله من خطر على سلامة المستهلك.

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