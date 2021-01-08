جهاز النهر يعلن عن دخول المياه لشبكة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم الجمعة، عن دخول المياه إلى شبكة العاصمة طرابلس، بعد توقف لأيام نتيجة أعمال الصيانة لصمامات التحكم.

وأكد الجهاز في بيان، على إنتهاء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي وبدء تدفق مياه النهر الصناعي لخزان عين زارة ودخولها لشبكة مياه طرابلس، فيما تسمتر أعمال التعبئة للمسار الأوسط المغذي لمدن ومناطق بني وليد وترهونة وطرابلس والجبل الغربي.

وكان الجهاز أشار في بيان استكمال أعمال فك وتركيب صمامات التحكم بمنطقة الشويرف بعد عمل استمر لمدة أسبوع كامل، إضافة إلى البدء في أعمال تعبئة المياه عبر المسارين الشرقي والأوسط ورفع معدل التدفق تدريجياً وفق المواصفات الفنية تمهيداً لعودة المياه تدريجيًا للمدن ومناطق الاستهلاك التي انقطعت عنها المياه لأيام.

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