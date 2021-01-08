من بينها الإفراجات.. مالية الوفاق تُسلم ملف “الوظيفة العامة” لوزارة العمل

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة، عن تسليم مهمة تنظيم شؤون الوظيفة العامة إلى وزارة العمل والتأهيل بالحكومة.

وقالت الوزارة في بيان، عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل جرت خلال الأسبوع الماضي، بعد مراسلات من ديوان المحاسبة ووزارة العمل.

ووفق القانون المالي والإداري للدولة، فإن وزارة العمل والتأهيل لها الاختصاص الأصيل بتنظيم شؤون الوظيفة بالقطاعات الحكومية.

وأشار بيان المالية إلى أن وزارة العمل والتأهيل استلمت جميع الملفات والإفراجات المتعلقة بموظفي القطاعات والوحدات الإدارية، حيث أن مسألة الافراجات عن مرتبات موظفي الدولة مناطة بوزارة العمل والتأهيل منذ بداية العام الجاري.

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