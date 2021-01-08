السراج يبحث مع كونتي التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقية الصداقة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيطليا وتفعيل اتفاقية الصداقة.

وجاء ذلك عقب زيارة قام بها السراج إلى روما اليوم الجمعة، أجرى خلاها محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، شارك فيها كل من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني. وتناولت المحادثات مستجدات الاوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق بيان لحكومة الوفاق الوطني، تناولت المحادثات عدد من ملفات التعاون الثنائي حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها.

واشار البيان إلى الاتفاق على تذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما تناولت المحادثات البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

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