“العمل الوفاق” تتسلم ملف الإفراج عن المرتبات

تسلمت وزارة العمل في حكومة الوفاق الملفات الإدارية المرتبطة بموظفي القطاع العام، والمعنية بالإفراجات المالية المتعلقة بكافة الوحدات الإدارية من اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر منصاتها الرسمية يوم الجمعة، أن عملية التسليم تمت وفقا لتوصيات ديوان المحاسبة، مبينة أن هذا الإجراء خول وزارة العمل بإدارة ملف الإفراجات المالية لموظفي القطاعات العامة بشكل تام.

وكانت قد أحالت وزارة المالية في أواخر ديسمبر الجاري الإفراجات عن المرتبات المتعثرة والخاصة بـ 60 ألف موظف جدد، يعملون في 280 جهة حكومية، وأشارت الوزارة وقتها إلى أن إدارة العمليات المصرفية بالمركزي ستقوم باستكمال إجراءات الصرف المتّبعة.

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