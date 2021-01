الولايات المتحدة.. الاقتصاد يفقد 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر فقط

للمرة الأولى في 8 أشهر.فقد الاقتصاد الأمريكي 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر فقط،

وأفادت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضي. وعُدلت بيانات نوفمبر صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة العمل الأمريكية، هذا أول انخفاض في الوظائف منذ أبريل. وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا عن نصف خسائر الوظائف في مارس وأبريل التي بلغت 22.2 مليون وظيفة، فيما بلغ معدل البطالة 6.7% في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ويُعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 5% تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون. ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4% في الربع الـ3 بعد انكماشه 31.4% في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.

