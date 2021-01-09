مساع تونسية لمساهمة كبرى في إعادة إعمار ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، “عبد الحفيظ السكرافي”، إن تونس تسعى لنيل مساهمة كبرى في إعادة إعمار ليبيا، تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

وأضاف “السكرافي” في تصريح لموقع “العربي الجديد” الجمعة، أن خريطة طريق استعادة النشاط الاقتصادي بين البلدين شبه جاهزة، وسيتم مباشرة إجراءات عقد الصفقات وتجهيز عقود العمل للراغبين في العمل بليبيا.

وبين “السكرافي” أن السوق الليبي جاهز لتوفير 300 ألف فرصة عمل للتونسيين في اختصاصات متعددة، لافتا إلى أن هناك رغبة من تونس في نيل مساهمة كبيرة في إعادة إعمار ليبيا رغم المنافسة الشرسة من قبل شركات عالمية، مشيرا إلى ان تونس قد تلجأ إلى تعاقدات مع شركات فرنسية وايطالية؛ بسبب ضعف الإمكانيات.

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي الليبي التونسي سيعقد في الـ 6 من مارس القادم، مع مؤتمر تجاري وآخر صحي وسياحي في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

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