مالية الوفاق: الإفراج عن المرتبات مناط بوزارة العمل

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن مسألة الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة أصبحت مناطة بوزارة العمل والتأهيل ابتداءً من الرابع من يناير.

وأوضحت وزارة المالية أن نقل الاختصاص إلى وزارة العمل والتأهيل جاء بعد إجراء عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبـات داخل الوزارة من طرف، واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل في الطرف المقابل، في الرابع من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن العملية التسليم جاءت استجابة لمكاتبات ديوان المحاسبة، ووزارة العمل والتأهيل بشأن اختصاص وزارة العمل الأصيل بتنظيم شؤون الوظيفة العامة، على حد قولها.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق قد أحالت الشهر الماضي مرتبات ديسمبر من العام الماضي لمصرف ليبيا المركزي، حيث تضمنت ما يزيد عن 60,000 مرتب جديد موزعة على 280 جهة ووحدة إدارية.

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