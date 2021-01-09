الأمم المتحدة: نتوقع انتعاش الاقتصاد الليبي في 2021

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا تقلص بنسبة 1.5% في 2020 وربما وصل إلى 2.8% بحسب السيناريو المتشائم، في حين كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.5% قبل انتشار جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط.

وتوقعت الإسكوا في مسح التطورات الاقتصـادية والاجتماعية 2019 – 2020 وقائع وآفاق، حدوث انتعاش في 2021 مع بلوغ معدل النمو 3.1%، بينما يشير السيناريو المتشائم إلى انكماش بنسبة 3.8%، وأكدت أن الاقتصـاد الليبي سجل انكماشا حادا في 2019 بلغ 7.8% نتيجة احتدام الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة.

وقائع وآفاق في المنطقة العربية

وأضافت اللجنة الأممية أن إنتاج النفط المتزايد منذ 2017 أثر إيجابيا على الميزان التجاري الليبي الذي سجل فائضا بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وأشارت إلى أن الوضع تغير في 2020 حيث أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط والطلب العالمي سلبا على عائدات الصادرات وهو ما نتج عنه عجزا تجاريا بنسبة 5.8%.

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