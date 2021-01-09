حصري لصدى: السراج يصدر تعليمات مهمة للمالية بخصوص المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المجلس الرئاسي إلى وزارة المالية بخصوص الإيجارات المستحقة لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية نظير انتفاع المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بالعقار المؤجر من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية .

وبحسب الرسالة فنظرا لمحدودية المخصصات المالية للمركز وبسبب تعديل القيمة الإيجارية للعقار المذكور من 40 ألف شهرياً إلى 150 ألف الأمر الذي لم يتمكن معه المركز من الإيفاء بالإلتزامات القائمة عليه تجاه الهيؤة العامة للأوقاف .

تضمنت المراسلة تعليمات رئيس المجلس الرئاسي بقيام وزارة المالية بوضع آلية مناسبة يتم بموجبها سداد مقابل انتفاع المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية وكافة الجهات العامة الأخرى لمقابل انتقاعها بالعقارات العائد ملكيتها سواء للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أو لليبيا .

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